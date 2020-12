[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 박종호 산림청장이 28일 정부대전청사에서 ‘고맙습니다, 필수노동자’ 응원 이어가기에 동참했다고 밝혔다. 필수노동자는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에 필수인력인 보건의료, 돌봄 등 분야의 종사자를 말한다. 박 청장은 정재숙 문화재청장의 지명을 받아 응원 이어가기에 동참했으며 다음 참여자로 노석환 관세청장을 지목했다. 산림청 제공

