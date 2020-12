[클릭 e종목]"한국금융지주, 배당락일 하루 앞두고 매력 부각"

[아시아경제 오주연 기자] NH투자증권은 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 79,300 2020.12.28 08:14 장시작전(20분지연) 관련기사 김재철 회장의 'AI 항해'.. KAIST에 500억원 기부증권株 뛰고 보험株도 뜬다[클릭 e종목]"한국금융지주, 수익원 다각화·카카오뱅크 지분가치 상승 시너지" close 가 경쟁사에 비해 낮은 배당수익률로 인해 연말에는 상대적으로 소외되는 측면이 있는데, 배당락일을 하루 앞둔 현 시점부터는 다시 매력적인 밸류에이션이 부각될 수 있다고 28일 분석했다.

NH투자증권에 따르면 내년 한국금융지주의 내년 지배순이익은 8312억원으로 전년 동기 대비 10.1% 증가할 것으로 전망된다.

증권부문의 경우 리테일 관련 수익이 지속될 것으로 봤다. 국내주식 일평균 거래대금은 10월 21조원에서 11월 27조6000억원, 12월은 현재까지 32조8000억원까지 증가한 상태이며 국내외 주가지수 상승을 바탕으로 ELS 조기상환도 대거 진행됐다. 주식 신용잔고는 사상 최고 수준이다.

또한 전통형 IB는 양호한 실적이 지속되고 있고, 투자형 IB도 국내 딜 위주로 견조한 흐름을 보이고 있다고 분석했다. 특히 올해 양호한 모습을 보였던 기업공개(IPO)는 내년에 더 양호할 것이라고 진단했다.

상업용 부동산 관련 우려도 점차 완화 기조를 보이고 있고, 일회성 성격이지만 카카오뱅크 지분법 처분이익도 존재한다.

정준섭 연구원은 "한국금융지주에 대한 이익 추정치 조정을 반영해 목표주가를 기존 9만4000원에서 10만5000원으로 상향한다"고 전했다. 목표주가는 2021년 주당 순자산가치(BPS) 10만6742원에 적정PBR 0.98배를 적용해 산출했다.

