쿠팡 "새해 시작은 쿠팡에서"…새해맞이 할인 기획전

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 내년 1월 5일까지 새해맞이 할인 기획전을 진행한다고 28일 밝혔다. 이번 행사는 새해를 알차게 준비할 수 있도록 건강, 다이어트, 도서, 대청소 등 다양한 주제로 기획됐다.

먼저 쿠팡의 신선식품 새벽·당일배송 서비스인 '로켓프레시'로 제철 식자재를 배송 받아 새해 첫 밥상을 차릴 수 있도록 준비됐다. 건강한 한 해를 보낼 수 있도록 홍삼, 비타민, 루테인, 유산균 등 각종 건강보조제는 할인된 가격에 판매된다.

새해 단골 목표로 꼽히는 다이어트에 성공하고자 하는 고객들을 위한 코너도 있다. 하림, 마니커, 올품 등 주요 닭고기 브랜드들이 합리적 가격에 닭가슴살 제품을 선보이고 건강한 한끼를 책임질 각종 샐러드 상품도 준비됐다.

또 새로운 취미를 만들기 위한 아트공예, 캠핑, 플렌테리어, 키덜트샵 등의 테마샵이 운영되며 활기차게 신년을 맞이할 수 있도록 추천 도서들을 할인가로 만날 수 있다.

이 밖에도 새해를 맞아 집안 분위기를 바꾸고자 하는 고객을 위해 가구, 벽지 등의 인테리어 제품과 각종 청소용품도 할인가로 판매된다. 이번 기획전을 통해 쿠팡은 선별된 상품에 대해 최대 75%의 할인 혜택을 제공한다.

윤혜영 쿠팡 리테일 부사장은 "코로나로 힘들었던 한 해를 보내고 희망찬 2021년을 시작하면서 고객들에게 감사의 뜻을 표하기 위해 다채로운 상품들로 할인 기획전을 준비했다"며 "새해에도 고객들에게 최고의 쇼핑 경험을 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라고 전했다.

