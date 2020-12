[e공시 눈에 띄네] 코스피-24일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 롯데쇼핑=계열사 롯데자산개발로부터 280억원에 쇼핑몰 사업 인수

◆ 계룡건설산업= 한국전력공사로부터 671억원 규모 서울 동남권지역 전기공급시설 전력구공사 수주

◆계룡건설산업=한국철도시설공단으로부터 586억원 규모 '이천~문경 철도건설사업 제6공구 건설공사' 수주

◆ 동아에스티=만성 판상 건선 치료제 DMB-3115의 미국 식품의약국(FDA) 제3상 임상시험 계획 승인신청

◆ 세방전지=임직원 성과급 지급 위해 11억원 상당 자사주 보통주 1만7300주 처분 결정

