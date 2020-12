[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자]

◇4급 승진

▲율곡면 이규학

◇5급 승진

▲미래전략과 김필선 ▲행정과 안영혁 ▲초계면 소언효 ▲산림과 정대근 ▲농업지도과 이재숙

◇6급 승진

▲행정과 이승권 ▲노인아동여성과 권해일 ▲경제교통과 유대년 ▲주민복지과 최혜임 ▲농정과 홍인성 ▲농업유통과 전선영 ▲도시건축과 문정근 ▲환경위생과 최영신 ▲보건소 강정미 ▲보건소 이상언

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr