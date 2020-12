거창군, 도내 최초 3년 연속 정부 혁신평가 ‘우수기관’ 선정

기관 자율혁신, 포용적 행정, 참여와 협력, 신뢰받는 정부, 혁신확산 및 국민 체감 등 5개 분야 12개 지표에 대해 평가



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 행정안전부가 243개 자치단체를 대상으로 벌인 ‘2020년도 지방자치단체 정부 혁신평가’에서 ‘우수기관’으로 선정, 도내 최초 3년 연속 우수기관으로 선정됐다.

지방자치단체 혁신평가는 전국 지자체의 지역혁신 노력과 성과를 평가하는 것으로, 기관 자율혁신, 포용적 행정, 참여와 협력, 신뢰받는 정부, 혁신확산 및 국민 체감 등 5개 분야 12개 지표에 대해 국민평가단과 전문평가단이 함께 평가를 진행했다.

군의 기관 자율혁신 과제로는 혁신과 공감을 위한 찾아가는 이동 군수실 운영, 거창 사과 90년과 새로운 도약을 위한 농정혁신 1호를 이은 2호, 3호 추진, 제안관리시스템 구축·운영이 우수사례로 손꼽혔다.

포용적 행정 구현을 위해 치매 전수검사 및 분 소형 치매안심센터 운영, 전국 최초 거창 형 재난지원금 및 소상공인 재난지원금 지급으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재난 대응에 대한 기관장의 적극적 의지와 선제 대응이 높은 평가를 받았다.

군은 참여와 협력에서는 사회혁신 실험(리빙랩)사업 추진, 공공자원 개방·공유서비스 실적평가 우수, 경남도 민관협치 우수사례 공유대회 우수상을 받은 것을 인정받았다.

구인모 거창군수는 “전 공무원이 합심해 주민과 함께하는 열린 혁신을 추진한 결과 3년 연속 우수기관으로 선정되는 성과를 이뤘다”며 “군은 내년에 혁신 전담부서를 신설하고 군민 체감형 혁신성과는 창출해 더 큰 거창도약, 군민 행복 시대를 위한 ‘혁신 1번가’가 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

거창군은 기관 청렴도 2등급 달성, 정부24 공공서비스 확대 시행과 국민을 대상으로 심사한 문화도시 조성을 위한 동당 동당 라운드테이블 운영이 좋은 반응을 얻었다.

