■ 4급 승진

▲가산면 가산면장 박경식

■ 5급 승진

▲자치행정과 인사팀장 이춘수 ▲기획예산과 기획팀장 이영구 ▲생태공원과 산림휴양팀장 조관형 ▲생태공원과 공원정책팀장 송영범 ▲보건사업과 감염병관리팀장 송인성 ▲민원토지과 지적재조사팀장 이재영

