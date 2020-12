얼굴 없는 천사 '대구 키다리 아저씨' 10년 약속 지켜…총 10억3500만원 기부

2012년부터 익명으로…10차례 10억3000만원 기부

[아시아경제 김봉주 기자] 매년 익명으로 거액의 불우이웃 성금을 쾌척하는 '대구 키다리 아저씨'가 자신과 한 10년 기부 약속을 지키며 마지막 기부금 5000여만 원을 사회복지공동모금회에 전달했다.

자신이 누군지 끝내 밝히지 않은 그는 지난 2012년부터 한해도 거르지 않고 10년간 대구사회복지공동모금회를 찾아와 거액을 전달했다.

23일 대구사회복지공동모금회에 따르면 전날 모금회에 "시간이 되면 함께 저녁 식사를 하자"는 전화가 걸려왔다. 키다리 아저씨였다.

한 식당에 부인과 함께 나타난 그는 5000여만원짜리 수표와 메모지가 든 봉투를 모금회 직원에게 건넸다.

키다리 아저씨는 메모지에 자필로 "이번으로 익명 기부는 그만둘까 합니다. 저와의 약속 십년이 되었군요. 우리 이웃이 좀 더 나은 생활과 함께하는 사회가 되길 바라면서 저와 같은 생각을 하시는 많은 분(키다리)들이 참여해 주시길 바랍니다"라고 적었다.

경북에서 태어난 키다리 아저씨는 1960년대 학업을 위해 대구로 왔지만, 아버지를 잃고 일찍 가장이 돼 생업에 뛰어들었다.

그는 결혼 후 단칸방에서 가정을 꾸리고 근검절약하는 생활을 하면서도 수익의 3분의 1을 소외된 이웃과 나눠온 것으로 전해졌다.

회사를 경영하며 위기를 겪을 때마다 기부 중단을 권유하는 직원이 있었지만, 키다리 아저씨는 처음부터 수익 일부분을 떼어놓고 '이 돈은 내 돈이 아니다'는 생각으로 기부를 이어왔다고 밝혔다.

키다리 아저씨는 2012년1월 처음으로 대구모금회를 찾아 익명으로 1억원을 기부한 뒤 2018년까지 매년 12월이면 어김없이 찾아와 1억2000여만원씩을 모금회에 전달했다.

지난해 12월에는 2000여만원을 전달했는데, 그는 "나누다 보니 적어서 미안하다"고 메모에 적었다.

키다리 아저씨가 현재까지 10차례에 걸쳐 기부한 성금은 10억3500여만원에 달한다.

