DGB대구은행, 마카롱택시 탈 때마다 2천원 할인

[아시아경제 김효진 기자]DGB대구은행은 고객의 언택트 금융 서비스 편의를 제고하고, 지역 대중교통 활성화를 통한 지역 특화 서비스를 위해 마카롱택시 할인 제휴 서비스를 실시한다고 23일 밝혔다.

내년 1월31일까지 실시되는 이번 이벤트는 DGB대구은행 모든 신용, 체크카드로 마카롱택시 애플리케이션(앱) 결제 시, 탈 때마다 2000원이 즉시 할인되는 이벤트다. 프로모션 기간 동안 횟수 제한 없이 탈 때 마다 2000원이 할인되며 출발지(앱 상 현위치 기준)가 대구광역시일 경우만 가능하고 목적지는 무관하다.

모빌리티 플랫폼 스타트업 KST모빌리티가 운영하는 마카롱택시는 ‘탈 때 마다 혜택이 있는 신뢰할 수 있는 브랜드 택시’로 맞춤형 고객 서비스를 제공하고 있다. 직영택시 운영으로 고객 신뢰를 높였으며, 예약하기와 불러주기 등의 통합 호출 기능은 물론 카시트 택시, 병원 동행 및 자전거 택시 등의 차별화된 이동 서비스를 제공한다. 이에 요금할인, 할인 쿠폰 등의 혜택이 특징이다.

DGB대구은행 카드 할인 서비스를 이용할 고객들은 마카롱M 앱을 다운받은 후, DGB대구은행 카드를 주 사용카드로 등록하면 앱 결제 시 할인 적용이 가능하다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr