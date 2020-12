원희룡 “文대통령, 코로나 백신 ‘책임 회피’…비겁하고 무책임”

“책임지기 싫다면 그 자리에 있어선 안 돼”

[아시아경제 임춘한 기자] 원희룡 제주도지사는 23일 청와대가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신·치료제 개발 및 물량 확보를 위한 문재인 대통령의 지시 13건을 공개한 것에 대해 “도대체 무슨 생각인가. 거역인가 기망인가”라며 “백신 정책의 실패를 지적하는 목소리가 높아지는 상황에서 대통령의 지시를 책임을 회피하는 알리바이로 이용하려는 의도였다면 비겁하고 무책임하다”고 비판했다.

원 지사는 이날 페이스북에서 “리더는 책임지는 사람이다. 성과를 내라고 말하는 것으로 리더의 책임이 끝난다면 초등학생도 대통령이 될 수 있다”며 “특히, 실패한 정책을 두고 부하들에게 책임을 돌리는 것은 코로나19와의 전쟁을 치르고 있는 수장의 태도로는 최악”이라며 이같이 말했다.

원 지사는 “저는 문재인 정권에서 권력을 장악한 '청와대586'의 위험성을 계속 경고해왔다. 합리적이고 과학적인 사고와는 거리가 멀고 모든 사안을 권력 투쟁으로 보는 사고방식이 많은 사회적 갈등을 유발하고 그 과정에서 중요한 문제들을 간과하게 될 것”이라며 “검찰개혁을 빌미로 검찰총장 징계에만 혈안이 되있으니 정말 중요한 백신 정책이 제대로 될 리 없다. 결국 대통령은 실패의 책임을 참모에게 미루고, 참모는 희생양을 찾고 있다”고 지적했다.

원 지사는 “‘사회적 거리두기가 강한 백신’이란 말은 정신승리일 뿐 대통령의 언어가 될 수 없다. 누군지도 모를 책임자만 질책하는 건 유체이탈의 쇼일 뿐”이라며 “실패한 대통령이 책임까지 회피해서는 안 된다. 책임자를 문책하고 더 늦기 전에 결단해야 한다. 책임을 지기 싫고 결단할 수 없다면 그 자리에 있어서는 안 될 것”이라고 밝혔다.

