LG전자, 캐나다 마그나와 전기차 합작법인 설립

블룸버그통신이 23일 LG전자가 캐나다 자동차 부품업체 마그나 인터내셔널과 전기차 부품을 생산하는 합작 법인을 설립할 것이라고 보도했다.

통신은 합작 법인의 가치는 10억달러 규모로 LG 전자가 51%의 지분을 갖고 마그나는 나머지 49% 지분을 보유할 것이라고 밝혔다.

합작법인은 한국 인천과 중국 난징에서 전기차 모터, 인버터 등을 생산할 것으로 알려졌다.

