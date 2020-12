이인영 “통일, 30년쯤 바라보며 긴 호흡으로”

통일부 온라인 토크콘서트

[아시아경제 문혜원 기자] 이인영 통일부 장관은 22일 2030세대 청년들과 만나 "30년쯤을 바라보면서 긴 호흡으로 통일을 하면 어떨까 생각한다"고 말했다.

이 장관은 이날 오후 통일부 온라인 토크콘서트에서 "남북이 갑작스럽게 통일되는 것은 서로 혼란과 부담을 주고, 경우에 따라서는 상처도 줄 수 있다"면서 이같이 밝혔다.

이어 "평화 속에서 공존하는 삶의 경험을 통해 번영의 길을 선 체험할 수 있으면 좋겠다"면서 "이런 과정이 통일을 하는 좋은 역사적 지혜일 수 있다"고 덧붙였다.

그는 "청년들은 한반도 통일의 핵심 당사자이자 주인공"이라면서 "분단된 땅이 대륙과 바다로 연결되면 작은 삶의 무대에서 더 넓은 삶의 무대로 나아갈 것"이라고 했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr