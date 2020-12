[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시에서 요양병원 관련 6명을 포함해 21명이 코로나19 추가 확진 판정을 받았다.

22일 시 보건당국에 따르면 이날 오후 4시 기준 가족 간 감염자 9명, 지역 확진자 접촉 1명, 타지역 확진자 접촉 3명, 감염경로를 조사 중인 확진자는 7명이다.

지난 14일 첫 확진자가 나온 A 요양병원에서 코호트 격리 중인 입소자 4명, 종사자 2명 등 6명이 추가 확진을 받아 요양병원의 누적 확진자는 63명이 됐다.

구별로는 덕양구 11명, 일산동구 6명, 일산서구 2명, 타지역 시민이 7명이다. 이밖에 전날(21일) 마포구보건소에서 1명의 고양시민이 확진 판정을 받았다.

이날 기준 고양시에서 코로나19 확진 판정을 받은 감염자는 총 1251명이고, 고양시민 확진자는 총 1199명(국내감염 1150명, 해외감염 49명)이다.

고양=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr