[아시아경제 문혜원 기자] NHN한국사이버결제는 VAN 온오프라인 서비스 업체 한국신용카드결제의 주식 12만7862주를 약 51억원에 추가 취득한다고 22일 공시했다.

주식 취득 뒤 NHN한국사이버결제의 한국신용카드결제 지분율은 32.5%가 된다. 주식 취득 예정일은 내년 2월22일이다.

NHN한국사이버결제는 이번 주식 취득의 목적을 "O2O사업(페이코오더 등)의 기반 강화와 오프라인 VAN사업 확장"이라고 밝혔다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr