두산퓨얼셀, 연료전지 생산설비 증설에 574억원 투자

[아시아경제 문혜원 기자] 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 54,600 전일대비 3,500 등락률 -6.02% 거래량 1,389,671 전일가 58,100 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥은 '사자' 지속 두산퓨얼셀, 1200억 규모 연료전지 발전소 장기유지보수계약 체결말씀드렸습니다. 폭발적인 ‘ㅇㅇㅇ’ 시장! 급등랠리 시작 임박! close 은 발전용 인산형 연료전지(PAFC) 생산설비 증설을 위해 574억원을 투자하기로 결정했다고 22일 공시했다.

투자금액은 지난해 말 자기자본의 34.3%에 해당한다.

회사 측은 “발전용 연료전지 시장 대응 및 성장동력 강화를 위한 것”이라며 “상기 투자에 소요되는 자금은 유상증자를 통해 조달한 자금으로 충당할 예정”이라고 밝혔다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr