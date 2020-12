에너지 국제기구 인턴 간담회…청년 국제기구 진출 지원

[아시아경제 임철영 기자] 외교부가 21일 ‘에너지 분야 국제기구 인턴 파견 사업’ 참가에 관심 있는 청년 약 150명을 대상으로 ‘에너지 국제기구 인턴 간담회’를 화상 토론회 형태로 개최했다고 22일 밝혔다.

‘에너지 분야 국제기구 인턴 파견 사업’은 우리 청년들의 국제기구 진출과 에너지 분야 차세대 전문 인력 양성 지원을 위한 프로그램이다. 지난 2011년에 시작된 이래 올해까지 총 45명의 청년들이 국제에너지기구(IEA), 국제재생에너지기구(IRENA)와 같은 에너지 국제기구에 인턴으로 파견됐다.

외교부는 매년 에너지 국제기구로부터 인턴 수요를 확보하여 파견할 인원을 선발해 인턴 파견자들에게는 왕복항공료 및 최대 6개월간 체재비의 일부를 지원한다.

이성호 경제조정관은 개회사에서 에너지 분야의 중요성을 설명하고 국제기구 진출에 도전하는 청년들을 격려하는 한편 특히 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 어려운 상황에서도 인턴 파견자들이 건강히 인턴 업무를 수행하였다는 점을 평가했다.

또한 세계적인 에너지 국제기구인 IEA, IRENA, 유엔공업개발기구(UNIDO)의 인사 담당자들이 처음으로 참석해 각 국제기구의 채용과 인턴십 프로그램에 관해 상세히 설명하고 참석자들의 질문에 답했다. 인턴 근무 경험자들도 발표와 질의응답을 통해 △각 국제기구 인턴으로서 책임과 업무 △근무 과정에서 느낀 소감 △생활환경 등 유익한 내용들을 참석자들과 공유했

외교부는 앞으로도 에너지 국제기구 진출을 희망하는 청년들이 보다 구체적인 목표와 방향성을 가지고 장기적인 관점에서 자신의 경력을 쌓을 수 있도록 ‘에너지 분야 국제기구 인턴 파견 사업’을 지속해 나갈 예정이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr