코스피 2730·코스닥 920선으로 밀려…외국인·기관 순매도↑

[아시아경제 금보령 기자] 22일 코스피와 코스닥은 외국인과 기관의 강한 순매도세를 이기지 못하고 하락했다.

이날 코스피 지수는 전거래일 대비 1.62%(44.97포인트) 떨어진 2733.68로 마감했다.

코스피는 전일보다 0.24%(6.62포인트) 하락한 2772.03으로 개장해 오후 2시까지는 2760선을 지켰으나 이후 큰 폭으로 내렸다.

코스피 시장에서 3675억원을 순매수했으나 외국인과 기관은 각각 1481억원, 2002억원을 순매도했다.

업종별로 보면 유통업(0.4%), 보험(1.73%) 등은 올랐지만, 의료정밀(2.87%), 통신업(1.94%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10개 기업은 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 284,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 748,213 전일가 284,000 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 [특징주]코로나 확산에 또다시 언택트?시총 상위 종목 중 '네이버·카카오'만 ↑코스피 2760선 유지…코스닥은 하락폭 키워“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 를 제외하고 모두 하락했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,300 전일대비 700 등락률 -0.96% 거래량 16,272,747 전일가 73,000 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 코스피 2760선 유지…코스닥은 하락폭 키워외국인·기관 순매도에 코스피 2760선으로…코스닥도 하락세'삼성TV 플러스' 글로벌 콘텐츠 플랫폼 강화 close (0.96%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 112,500 전일대비 3,500 등락률 -3.02% 거래량 4,253,466 전일가 116,000 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 코스피 2760선 유지…코스닥은 하락폭 키워외국인·기관 순매도에 코스피 2760선으로…코스닥도 하락세코스피, 사상최고치 또 경신…코스닥도 950선 넘어서 close (3.02%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 797,000 전일대비 18,000 등락률 -2.21% 거래량 305,309 전일가 815,000 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 코스피 2760선 유지…코스닥은 하락폭 키워“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정외국인·기관 순매도에 코스피 2760선으로…코스닥도 하락세 close (2.21%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 803,000 전일대비 20,000 등락률 -2.43% 거래량 106,745 전일가 823,000 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, 사상최고치 또 경신…코스닥도 950선 넘어서코스닥, 외국인 순매수에 상승 전환…코스피는 하락기관·외국인 동반 매도…코스피·코스닥 하락세 close (2.43%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 359,000 전일대비 8,000 등락률 -2.18% 거래량 1,330,074 전일가 367,000 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피, 사상최고치 또 경신…코스닥도 950선 넘어서코스닥, 외국인 순매수에 상승 전환…코스피는 하락 close (2.18%) 등이 내렸다.

코스닥 지수는 전거래일 대비 2.61%(24.85포인트)나 떨어진 928.73으로 장을 마쳤다.

코스닥은 전일보다 0.01%(0.1포인트) 내린 953.48로 개장했으나 외국인과 기관의 강한 순매도세에 920선으로 내려갔다.

코스닥 시장에서 개인은 4855억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 1838억원, 2159억원을 순매도했다.

업종을 나눠보면 건설(0.69%)이 오른 것을 제외하고 인터넷(3.52%), 통신장비(2.66%), 금속(3%) 등 대부분 하락세였다.

시총 10개 기업 중 상승한 곳은 없다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 173,200 전일대비 3,700 등락률 -2.09% 거래량 5,090,071 전일가 176,900 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도에 코스피 2760선으로…코스닥도 하락세“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정셀트리온헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 6.69% close (2.09%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 234,000 전일대비 10,000 등락률 -4.10% 거래량 1,156,156 전일가 244,000 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 코스피 2760선 유지…코스닥은 하락폭 키워외국인·기관 순매도에 코스피 2760선으로…코스닥도 하락세셀트리온제약, 외국인 11만 9642주 순매도… 주가 -0.08% close (4.1%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 194,600 전일대비 8,100 등락률 -4.00% 거래량 678,466 전일가 202,700 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 코스피 2760선 유지…코스닥은 하락폭 키워외국인·기관 순매도에 코스피 2760선으로…코스닥도 하락세코스닥, 외국인 순매수에 상승 전환…코스피는 하락 close (4%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 90,900 전일대비 1,700 등락률 -1.84% 거래량 842,973 전일가 92,600 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비 "리보세라닙, 병용임상서 담낭암, 폐암 ‘완전 관해’ 관찰"코스피 2760선 유지…코스닥은 하락폭 키워외국인·기관 순매도에 코스피 2760선으로…코스닥도 하락세 close (1.84%) 등이 하락했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr