[아시아경제 박준이 기자] 지역난방공사 지역난방공사 071320 | 코스피 증권정보 현재가 40,050 전일대비 800 등락률 -1.96% 거래량 20,375 전일가 40,850 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 미래차·신재생 IR…"한국판 뉴딜, 민간투자 마중물"[e공시 눈에 띄네]코스피-11일[2020 사랑받는 공공기관 대상]지역난방공사, 폐기물수소화 등 '그린에너지' 제시 close 는 황하성 사외이사를 재선임했다고 22일 공시했다.

임기는 이날부터 내년 12월21일까지다.

현재 황 사외이사는 동국대 미디어커뮤니케이션학과 교수와 인터넷정보학회 운영이사를 맡고 있다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr