대웅제약 "자가면역치료제 후보물질, 코로나19 비임상 정부지원"

[아시아경제 조현의 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 37,000 등락률 -13.43% 거래량 589,239 전일가 275,500 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 국산 치료제! 임상결과 공개 임박! 강하게 터지는 제2의 대웅제약대웅제약, 최근 5일 기관 2만 8주 순매수... 주가 23만 8000원(-13.61%)대웅제약, 코로나19(카모스타트) 테마 상승세에 3.5% ↑ close 은 자가면역치료제 신약 후보물질 'DWP212525'가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제 비임상 정부 과제에 선정됐다고 22일 밝혔다.

DWP212525는 보건복지부가 지원하는 '2020년도 감염병 예방 치료 기술 개발 과제'에 선정됨에 따라 비임상 연구개발비를 지원받게 됐다.

DWP212525는 면역세포 활성화에 관여하는 표적을 선택적으로 억제하는 기전의 신약후보 물질이다. 항염증 효과와 염증으로 손상된 조직을 보호하는 효과가 있다.

대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 37,000 등락률 -13.43% 거래량 589,239 전일가 275,500 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 국산 치료제! 임상결과 공개 임박! 강하게 터지는 제2의 대웅제약대웅제약, 최근 5일 기관 2만 8주 순매수... 주가 23만 8000원(-13.61%)대웅제약, 코로나19(카모스타트) 테마 상승세에 3.5% ↑ close 은 내년 하반기 중 DWP212525의 임상 1상 진입을 목표로 하고 있다.

전승호 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 37,000 등락률 -13.43% 거래량 589,239 전일가 275,500 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 국산 치료제! 임상결과 공개 임박! 강하게 터지는 제2의 대웅제약대웅제약, 최근 5일 기관 2만 8주 순매수... 주가 23만 8000원(-13.61%)대웅제약, 코로나19(카모스타트) 테마 상승세에 3.5% ↑ close 사장은 "호이스타정(카모스타트)과 DWRX2003(니클로사마이드) 등 코로나19 치료제 임상을 진행하며 쌓인 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 37,000 등락률 -13.43% 거래량 589,239 전일가 275,500 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 국산 치료제! 임상결과 공개 임박! 강하게 터지는 제2의 대웅제약대웅제약, 최근 5일 기관 2만 8주 순매수... 주가 23만 8000원(-13.61%)대웅제약, 코로나19(카모스타트) 테마 상승세에 3.5% ↑ close 만의 경험과 노하우로 DWP212525의 개발도 정확하고 신속하게 해내겠다"고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr