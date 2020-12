‘배출가스 저감’ 조달청 혁신 시제품, 대전 공공차량에 도입

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 지역 벤처기업이 개발해 조달청 혁신 시제품으로 선정된 ‘차량용 배출가스 저감장치’가 공공차량에 시범 장착된다.

대전시는 이달부터 공공차량 29대에 배출가스 저감장치를 장착해 시범 운영한다고 22일 밝혔다.

이 사업은 지역 대기오염물질 배출의 35%를 차지하는 도로이동 오염원 배출가스를 줄여 탈(脫) 미세먼지와 시민 건강권을 확보할 목적으로 추진된다.

시는 시범 운영 후 저감장치가 연비 향상에 미치는 영향과 이에 따른 예산절감 효과를 검증해 추후 산하기관 공공차량, 시내버스, 택시 등으로 도입 영역을 확대할 복안이다.

앞서 시는 지난 1년간 해당 제품을 장착한 차량으로 로드테스트(1000㎞)를 진행해 66.8%의 배출가스 저감효과를 확인한 상태다.

한편 차량용 배출가스 저감장치를 개발한 기업은 ㈜아라온으로 대전 대덕구에 본사를 두고 있다. 아라온은 2018년 창업했으며 현재 벤처기업과 부설연구소로 운영되는 기술기업이다.

시가 도입키로 한 제품은 지난 9월 환경(미세먼지)분야에서 조달청 혁신 시제품 구매사업 대상에 선정됐다.

