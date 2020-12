삼일회계법인, 지역 어린이들에 선물 전달 봉사

[아시아경제 박지환 기자] 삼일회계법인는 숙명여자대학교, 아모레퍼시픽, 오리온재단, 코레일네트웍스, CJ CGV, HDC신라면세점, HDC현대산업개발, 용산구 자원봉사센터 등으로 구성된 용산 소재 민관학 연합 '용산 드래곤즈'가 '미리 크리스마스 산타 원정대 시즌3' 행사를 진행했다고 22일 밝혔다.

미리 크리스마스 산타 원정대는 용산 드래곤즈 참여 회원사의 임직원들이 참여해 매년 말 지역 어린이들에게 선물을 전달하고 응원하는 봉사활동이다.

올해 3번째인 이번 행사에는 코로나19 확산 방지를 위해 최소한의 봉사자들만 참가했다. 각 회원사에서 준비한 생활용품과 학용품, 과자류 등을 개별 선물상자로 포장해 용산구의 10개 아동시설, 총 230여명의 어린이들에게 비대면으로 전달했다.

삼일회계법인 관계자는 "올해는 코로나19로 인해 임직원들이 직접 참여하지 못했지만, 아이들을 위한 따뜻한 마음만은 충분히 전달되길 바란다"며 "모두가 어려운 상황이지만, 지역사회를 위한 사회적 책임을 다하기 위해 민관학 협력을 바탕으로 다양한 지역사회공헌 활동을 이어 나갈 것"이라고 강조했다.

2018년 결성한 '용산 드래곤즈'는 그동안 게릴라 가드닝, 미스터리 나눔버스, 플라스틱 컵 쓰레기 올림픽 등 연합 봉사활동으로 지역사회 문제 해결에 앞장서왔다. 그간 총 50여개 기업과 학교, 기관에서 720여명의 봉사자들이 참여했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr