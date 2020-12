코로나19로 기업 설비투자 1조8천억 감소 "내년 1조3천억 증가"

[아시아경제 조강욱 기자] 국내 기업들의 올해 설비투자 집행액이 전년에 비해 1조8000억원 감소한 것으로 나타났다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 글로벌 경제 침체 및 경기 전망에 대한 불확실성 탓이다.

산업은행은 22일 ‘2020년 하반기 설비투자계획조사’ 보고서를 통해 올해 국내기업들의 설비투자 집행액(잠정 실적)은 164조4000억원으로 전년에 비해 1조8000억원 감소(-1.1%)한 것으로 조사됐다고 밝혔다. 코로나19로 인한 글로벌 경제 침체 및 경기 전망에 대한 불확실성 등으로 설비투자 규모가 전년대비 감소한 것으로 풀이됐다.

다만, 이번 집행액 규모는 지난 7월에 발표된 올해 설비투자 계획액(153조8000억원 )에 비해서는 10조6000억원이 증가(6.9%)했다.

이는 코로나19로 인한 글로벌 경기 침체 등으로 설비투자는 전반적으로 위축됐으나, 반도체·디스플레이 등 언택트 문화 확산 수혜 업종 등을 중심으로 투자 수요가 반등한 데 따른 것으로 분석됐다.

업종별로는 반도체 산업이 업황 호조 지속 등에 따라 올해 39조7000억원으로 전년 36조3000억원에 비해 9.6% 늘었다.

디스플레이 업종의 경우 지난해 투자액(12조6000억원)에 비해서는 13.1% 줄었으나, 언택트 문화 확산 등에 따른 업황 회복으로 당초 계획액(8조6000억원) 대비 투자 집행액(10조9000억원)이 26.7%나 급증했다.

자동차·석유화학 등의 업종은 경기 부진 및 글로벌 공급 과잉 우려등의 영향으로 전년대비 설비투자 규모가 9% 넘게 감소했다.

내년 국내 기업들이 계획하고 있는 설비투자 규모는 165조7000억원으로 올해 투자 집행액(잠정) 대비 1조3000억원 증가(0.8%)할 것으로 전망됐다.

내년도 코로나19의 불확실성은 있으나 글로벌 경제 반등 및 내수 회복 기대 등으로 올해에 비해 설비투자 규모를 확대코자 하는 것으로 분석됐다.

다만 이번 조사 기간중 코로나19 재확산 등으로 내년도 경영계획을 확정하지 못한 업체들이 적지 않아, 투자 전망치는 실제보다 낮게 반영될 가능성이 있다.

산은은 제조업 분야에서 반도체 업종이 업황 호조 등에 따라 투자 증가세가 지속될 것으로 봤다. 또 비제조업 분야에서는 전기·가스 업종이 신재생 에너지 관련 투자 확대 등으로 올해에 비해 투자가 늘 것으로 예상했다. 다만, 석유화학·석유정제업종 등은 글로벌 공급 과잉 우려 등으로 투자가 감소할 것이라고 전망했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr