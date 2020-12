'삼성TV 플러스' 글로벌 콘텐츠 플랫폼 강화

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 73,000 2020.12.22 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성전자, 이건희 회장 추모한 대구 시민들에 "조의 진심으로 감사"코스피, 사상최고치 또 경신…코스닥도 950선 넘어서이재용, 국정농단 파기환송심 결심 전 마지막 공판 출석…'묵묵부답' close 는 자사 스마트 TV에서 제공하는 ‘삼성 TV 플러스'를 글로벌 콘텐츠 플랫폼으로 강화한다고 22일 밝혔다.

삼성 TV 플러스는 인터넷만 연결하면 영화, 드라마, 예능, 뉴스, 스포츠 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 채널형 무료 비디오 서비스로 2015년 처음 선보인 후 현재 꾸준히 서비스 지역을 확대해 왔다.

한국·미국·캐나다·영국·프랑스·독일·이탈리아·호주·브라질 등 12개국을 비롯해 1500만명이 넘는 소비자가 삼성 TV플러스를 이용하고 있다. 내년에는 멕시코·인도·스웨덴·네덜란드 등으로 서비스 국가 수를 두 배로 늘릴 계획이다.

삼성전자는 서비스 국가 확대 뿐 아니라 다양한 콘텐츠 확보를 위해 전 세계 300여개 방송사, 콘텐츠 업체와 협력을 강화할 방침이다. 현재 전 세계에 총 742개 채널을 운영하고 있다.

삼성전자는 국내 디지털 콘텐츠 업체인 '뉴 아이디'와 전략적 파트너십을 맺고 미국과 한국 등에서 삼성 TV 플러스 내 신규 채널을 도입한다. 미국에서는 지난달 한류 열풍을 겨냥해 24시간 방송되는 한국 영화 채널 '뉴 케이 무비즈'와 케이팝 전문 채널 '뉴 키드' 를 추가했다. 한국에서는 내달 영화, 음악, 엔터테인먼트 등 다양한 콘텐츠로 신규 채널을 도입할 예정이다.

아울러 북미에서는 지난 9월 삼성 TV 플러스를 갤럭시S10, 갤럭시노트10, 갤럭시S20, 갤럭시노트20 등 모바일 기기로도 시청할 수 있도록 사용 편의성을 높였으며 서비스 가능 국가를 지속 확대할 계획이다.

삼성 TV 플러스는 내년 1월 온라인으로 진행되는 세계 최대 전자 전시회 ‘CES 2021’를 앞두고 ‘CES 혁신상’을 수상하는 등 서비스 우수성을 인정받은 바 있다.

한상숙 삼성전자 영상디스플레이사업부 전무는 "삼성 TV 플러스는 소비자들의 스마트 TV 경험을 한 차원 높여주는 혁신적인 서비스"라며 "서비스 국가와 채널을 지속 확대해 글로벌 콘텐츠 플랫폼으로서의 위상을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr