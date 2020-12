홍남기 "내년 1분기 가계부채관리 선진화 방안 마련…가계 유동성 관리하겠다"(상보)

22일 제12차 부동산시장 점검 관계장관회의 주재

[세종=아시아경제 김현정 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 내년 1·4분기 가계부채관리 선진화 방안을 마련해 가계 유동성을 관리하겠다고 22일 밝혔다.

홍 부총리는 이날 정부서울청사에서 열린 제 12차 부동산 시장 점검 관계장관회의에서 "상환능력 기반 여신심사 유도를 위한 방안을 내년 1분기 중에 마련하겠다"면서 이 같이 말했다. 그는 "2021년에는 임대차 신고제, 단기보유·다주택자 양도세 중과 등 시행이 예정(6월)된 만큼 동 제도들이 시장에서 연착륙하도록 사전 준비에 만전을 기할 것"이라면서 "고액·고소득 신용대출 관리 강화를 위해 이미 발표된 대책들이현장에서 차질 없이 이행될 수 있도록 지속적으로 점검하겠다"고 설명했다.

홍 부총리는 이어 정부의 부동산 관련 정책 시행 과정에서 시장이 불안한 모습을 보인데 대해 고개를 숙이기도 했다. 그는 "올해 '투기수요 억제, 실수요자 보호'의 확고한 정책기조 하에 수급대책과 거주안정대책을 적극 추진해 왔으나, 새로운 제도들이 정착해 나가는 과정에서 아직까지 시장안정세가 정착되지 못한 점에 대해 안타깝고 송구스러운 마음"이라고 언급했다. 그는 "내년은 올해 추진된 정책이 본격 시행되는 중요한 시기"라며 "정부는 시장상황 모니터링, 기 발표된 공급 대책의 착실한 추진, 수요관리 및 교란행위 차단 지속 등을 통해 부동산시장 안정의 성과가 조기에 나타나도록 총력을 다하겠다"고 덧붙였다.

