서울 브랜드 '아이서울유', 벼룩시장 수익금 181만원 취약계층에 기부

[아시아경제 조인경 기자] 서울시는 서울브랜드 'I·SEOUL·U'와 민간기업이 공동 브랜딩한 제품을 벼룩시장에 판매해 거둔 수익금 181만원을 취약계층 지원을 위해 기부했다고 22일 밝혔다.

기부금은 서울시 마스코트인 해치가 지난 15일 서울시 사회복지협의회를 방문해 전달했다.

시는 민간기업과 함께 서울브랜드와 상징물을 활용해 제작한 상품과 시제품을 지난달 홍대 축제거리에 설치한 '아이서울유 팝업스토어'에서 저렴한 가격으로 판매했다.

이 판매 수익금 181만1000원은 서울시 사회복지협의회에 아이서울유 이름으로 전액 기부했으며, 취약계층 등 도움이 필요한 곳에 지원될 예정이다.

김동경 서울시 도시브랜드담당관은 "기부금이 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 시민 등 꼭 필요한 곳에 쓰여지기 바란다"면서 "공존의 철학을 갖고 있는 아이서울유가 기업 상품에는 날개를, 시민에게는 도움의 손길을 줄 수 있는 도시브랜드가 되길 바란다"고 말했다.

