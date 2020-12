신용거래 위험성 먼저 나서 알린다…신한금투, '신용스쿨' 개시

주식 신용거래 시작 초보 투자자 대상 교육 프로그램 제공

[아시아경제 이민우 기자] 신한금융투자가 초보 투자자를 대상으로 신용거래의 장단점을 알리기 위한 콘텐츠를 마련했다.

신한금투는 주식 신용매수를 처음 이용하는 투자자를 대상으로 이 같은 '신용스쿨'을 시작한다고 21일 밝혔다.

'신용스쿨'은 신한금투의 애플리케이션(앱) '신한 알파'를 통해 초보 투자자에게 제공하는 주식 및 신용 거래에 대한 기초 교육이다. 신한금투가 실시하는 '주린이를 위한 신 투자문화 캠페인'의 일환으로

신용거래를 고려하는 초보 투자자라면 필수적으로 알아야 하는 내용을 직관적으로 이해할 수 있게 구성했다. 동영상으로 올바른 신용거래 방법 및 위험성을 확인하는 한편 신용매수 가능금액과 주문방법, 신용매수 시 담보비율 및 반대매매 등에 대한 내용을 모바일 페이지로 알려주는 식이다. 이어 문제풀이 방식으로 신용 거래에 대한 이해도를 점검할 수 있게 했다. 그 밖에 주식투자를 위한 기술적지표, 투자 실패담 등을 배울 수 있는 '선택과목'과 신한금투에서 제공하는 추천 알리미, 투자플러스 등으로 꾸려진 '방과후 교육'도 마련됐다.

접근성도 높였다. '신한 알파' 앱의 신용서비스 안내 화면에 신용스쿨 수강 항목을 추가했다. 또한 '신용스쿨'의 별도 항목도 구성돼 있다.

현주미 신한금투 소비자보호본부장은 "신용스쿨은 처음 주식이나 신용거래를 투자하시는 분들에게 공감하기 쉬운 방식으로 투자에 대해 알리기 위해 시작했다"며 "이후에도 다양한 콘텐츠를 제공해 고객보호 및 차별화된 서비스를 실시할 예정"이라고 밝혔다.

