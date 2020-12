[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 익명의 기부자가 지난 17일 경남 양산시 하북면 행정복지센터를 방문해 관내 저소득층에 지원해 달라며 후원금 100만원을 기부했다.

기부자는 “최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 및 장기화로 생활이 어려운 이웃에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”는 말과 봉투만 남긴 채 떠났다.

송성미 면장은 “어려운 상황 속에서도 이웃을 위해 온정을 베푼 익명의 기부자에게 진심으로 감사드리고, 선한 영향력으로 어려운 시기에 우리 모두에게 진정한 희망을 주고 있다” 라며 “꼭 필요한 이웃에게 전달하겠다” 라고 말했다.

