서울지방병무청·관악등기소에 2025년 공공청사·청년임대주택 550만호 조성

'2020년도 제7차 국유재산정책심의위원회' 개최

국유재산 활용, 청년 임대주택·창업지원 허브 조성

[아시아경제 이광호 기자]서울 신길동 서울지방병무청과 사당역 인근 관악등기소에 2025년까지 공공청사와 청년임대주택 550호가 들어선다.

기획재정부는 16일 서울지방조달청에서 안일환 차관 주재로 '2020년도 제7차 국유재산정책심의위원회'를 개최해 이 같은 내용을 포함한 5개 의결 안건을 심의·의결했다.

이번에 의결된 안건 중 주요사항으로 노후 공공청사를 공공청사 + 청년임대주택으로 복합 개발하는 내용과 청년창업허브로 조성하는 내용 등이 있다.

공공청사 + 청년임대주택 복합개발 사업계획에 따르면 서울지방병무청과 관악등기소에 2025년까지 공공청사와 청년임대주택 550호가 들어선다.

한편 노후 공공청사 복합개발 사업으로 현재까지 총 16건(주택 약 2900호)의 사업을 발굴했으며, 올해 영등포 선관위 등 3곳을 착공한 데 이어, 내년 중에는 대방동 군관사 등 7곳(약 1400호)이 착공할 예정이다.

또한 부산의 옛 동남지방통계청 청사는 창업지원시설로 리모델링해 나라키움 부산 청년창업허브로 조성된다.

스타트업 등을 위한 사무공간과 기술개발지원 및 AI·5G실증공간 등 창업지원공간으로 조성되며, 2022년 초 개관 예정이다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr