[아시아경제 부애리 기자] 유럽의약품청(EMA)이 오는 23일 첫 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신에 대해 긍정적인 결정을 내릴 예정이라는 보도가 나왔다.

독일 일간지 빌트 등에 따르면 EMA가 미국 제약사 화이자-독일 바이오엔테크 백신에 대해 검토하고 있고, 오는 23일에는 검토를 끝마칠 예정이다.

앞서 EMA는 최근 긴급 사용 승인 신청이 이뤄진 화이자-바이오엔테크 백신에 대해 늦어도 오는 29일까지 승인 여부를 결정할 것이라고 밝힌 바 있다.

EMA는 유럽연합(EU) 내 의약품, 백신 평가, 승인을 담당하는 기관으로, 코로나19 백신 승인 절차도 맡고 있다. EMA가 새 의약품에 대해 권고를 내리면 최종 결정권을 가진 EU 집행위가 EMA의 조언을 따른다.

이에 따라 독일에서는 오는 26일이 백신 접종 시작일이 될 수 있다는 전망이 나왔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr