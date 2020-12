동대문구 전농2동 주민자치회 내년 '청소년 영화제' 개최

‘문화청소년 영화제’, ‘소확행 텃밭’ 등 내년도 신규 사업과 새로운 위원 11명 선정

[아시아경제 박종일 기자] 주민이 자신의 삶에 영향을 미칠 마을의 일을 스스로 결정, 지역문제를 해결하는 주체로서 활동하는 전농2동 주민자치회가 다가올 새해 출범 3년차를 맞는다.

그동안 여러 마을공동체가 존재해왔지만 주민이 직접 집행할 수 있는 권한과 예산의 부족, 자치적으로 활동할 수 없는 구조적 한계에 부딪쳐 주민자치가 활성화 되는데 어려움이 많았다.

전농2동 주민자치회는 주민자치 발전의 장애물을 해결하고 실질적 권한을 가지는 주민자치제도를 뿌리내리기 위한 시범사업(서울형 주민자치회) 일환으로 지난해 1월부터 마을의 현안을 주민 스스로 결정하고 해결해 오고 있다.

주민세 및 시민참여예산의 일부를 재원으로 학생들이 많이 다니지만 좁고 어두워 우범지대가 될 가능성이 큰 통학로에 화단과 벽화를 조성, 쾌적하고 안전한 등굣길을 만들고, 청소년들에게 꼭 필요하지만 사실상 쉽게 접할 수 없는 ‘흡연중독 예방교육’ 및 ‘자연과 함께하는 공생교육’을 제공하는 등 주민들이 원하는 모습으로 마을을 꾸며가고 있다.

이런 주민자치회의 사업들은 스위스의 ‘란츠게마인데’를 벤치마킹한 주민총회를 통해 투표로서 결정된다. 주민자치회의 회원은 해당 마을(동)에 살거나 활동하는 모든 주민으로 주민총회에 참여해 내년도 주민자치회 사업을 결정할 권한을 갖는다.

올해는 코로나19여파로 인해 주민총회는 취소됐지만 올해 진행하지 못한 사업예산이 내년으로 이월, 주민자치회 위원들의 투표로 ‘문화청소년 영화제’, ‘소확행 텃밭’ 등 신규 사업이 결정됐다.

주민자치회의 회원은 모든 마을 주민이지만 주민들이 매번 의사결정 및 활동에 참여하는 것은 현실적으로 어렵기에 주민 중 조례로 정한 위원의 자격을 갖춘 50명을 주민자치회 위원으로 위촉, 정기회의를 통해 의사결정을 하고 위원들이 주축이 돼 사업을 진행한다.

전농2동은 최근 2021~2022년 주민자치회를 이끌 새로운 주민자치위원들을 선정했다. 지원자 중 6시간의 주민자치학교(온라인 교육)를 이수, 공개추첨을 통해 뽑힌 신규위원은 11명이다.

계속해 활동해 온 위원을 포함해 총 49명의 제2기 전농2동 주민자치회 위원은 희망찬 내년을 위해 열의를 불태우고 있다.

김철수 전농제2동장은 “실효적인 주민자치를 위해서는 행정기관과 상호협조가 중요하다”며 “주민자치회와 적극적 협치를 통해 내일이 기대되는 전농2동을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

