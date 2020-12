네오펙트, 웨버인스트루먼트 주식 1만2300주 취득

[아시아경제 김지희 기자] 네오펙트 네오펙트 290660 | 코스닥 증권정보 현재가 3,635 전일대비 85 등락률 +2.39% 거래량 1,460,245 전일가 3,550 2020.12.15 15:30 장마감 관련기사 네오펙트 "와이브레인, 현대차와 퍼스널 모빌리티용 BCI 개발"네오펙트 “와이브레인, 국내 최초 우울증 전자약 시판허가 신청…내년 판매 목표”네오펙트 “와이브레인, 전자약에 AI 기술 접목…치료효과 높인다” close 는 웨버인스트루먼트 주식 1만2300주를 약 36억원에 취득한다고 15일 공시했다. 이번 주식 추가 취득으로 네오펙트 네오펙트 290660 | 코스닥 증권정보 현재가 3,635 전일대비 85 등락률 +2.39% 거래량 1,460,245 전일가 3,550 2020.12.15 15:30 장마감 관련기사 네오펙트 "와이브레인, 현대차와 퍼스널 모빌리티용 BCI 개발"네오펙트 “와이브레인, 국내 최초 우울증 전자약 시판허가 신청…내년 판매 목표”네오펙트 “와이브레인, 전자약에 AI 기술 접목…치료효과 높인다” close 의 웨버인스트루먼트 지분율은 51%가 된다.

회사 측은 이번 주식 취득 목적에 대해 "손익분기점 조기달성 실현, 신사업 진출 및 경영상 시너지 효과를 위해"라고 설명했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr