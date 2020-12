[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 15일 오전 11시 구청장실에서 진행된 노원구체육회 종목단체 '2021 따뜻한 겨울나기' 성금 전달식에 참석했다.

이날 자전거연명회장 등 5개 단체연맹은 2021 따뜻한 겨울나기 성금 모금에 조그만 힘이라도 보태고 싶다며 337만원을 기탁했다.

전달식에는 구청장과 자전거연맹 진진옥 회장, 수영연맹 김광열 회장, 육상경기연맹 양성열 회장, 합기도협회 배상권 회장, 파크골프협회 신영철 회장, 노원구체육회 김상조 사무국장 등이 참석한 가운데 기부금 전달식, 사진촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “코로나19로 그 어느때보다 힘든 시기지만 이렇게 이웃을 생각하는 성금모금으로 사랑의 온도탑 온도가 올라가는 것을 보며 이웃사랑의 정을 느낀다”며 고마움을 전했다.

