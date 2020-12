DGB금융 "주주 대상 사외이사 예비후보 추천 받는다"

12월28일 마감

[아시아경제 박선미 기자] DGB금융그룹이 사외이사 후보군을 다양화하고 주주 권리 제고를 위해 주주총회 의결권이 있는 주주를 대상으로 사외이사 예비후보 추천을 받고 있다고 15일 밝혔다.

공고일 전일(2020년 12월11일)까지 주주총회 의결권이 있는 주식을 보유한 주주라면 1인당 1명의 사외이사 예비후보를 추천할 수 있다. 추천 마감은 오는 28일까지다.

사외이사 예비후보 자격요건은 금융, 경제, 경영, 회계·재무, 법률, IT·디지털, HR, 리스크 분야에서 전문성을 갖추고, 금융회사 지배구조에 관한 법률상 결격사유에 해당하지 않는자다.

DGB금융지주 홈페이지 공고 내용을 참고해 서면 신청할 수 있으며, 추천된 예비후보자 중 외부 인선자문위원회의 평가와 사외이사후보추천위원회 결의를 통해 DGB금융그룹 사외이사 통합후보군으로 선정·관리된다.

선정된 사외이사 통합후보군 중 지주회사 및 계열사 회장후보추천위원회(임원후보추천위원회)에서 사외이사 최종 후보자를 추천하고 최종적으로 해당사 주주총회 결의를 통해 2021년 3월말경 사외이사로 선임될 예정이다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr