완도군, 전 군민에 KF94 마스크 6매씩 지급

현재 가장 확실한 방역은 ‘마스크 착용’ 군민에 당부

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군(신우철 군수)은 코로나19와 독감이 동시에 유행하는 상황을 사전에 차단하고 군민 건강을 지키기 위해 전 군민에게 KF94 마스크를 1인당 6매씩 지급한다고 15일 밝혔다.

이번 마스크 지급은 재경 청산면 향우회(김인수 회장)에서 기부한 11만 장(8000만 원 상당)과 20만 장은 군에서 구입해 총 30만 장을 배부한다.

마스크는 현재 읍·면에 전달됐고, 이번 주 안으로 배부를 완료할 계획이다. 군에서는 지난 3월에 전 군민을 대상으로 면 마스크를 지급한 바 있다.

한편, 김인수 재경 청산면 향우회장은 지난 9월에도 고향인 청산도 주민과 군민들을 위해 써달라며 완도군 행복복지재단에 마스크 2만 장을 기부했다.

최근 코로나19 3차 유행이 무서운 기세로 확산하고 있어 사회적 거리두기와 마스크 착용 등 개인 방역 실천이 무엇보다 중요한 시기이다. 마스크 착용의 위력은 여러 사례를 통해 확인할 수 있다.

경기도의 A 교회에 확진자 2명이 예배에 참석해 700여 명이 감염 위험에 노출됐으나 마스크를 제대로 착용하는 등 방역 수칙 준수로 교회 내 추가 감염을 막을 수 있었다.

또한, 광주시의 B 병원에서도 확진자 2명이 진료를 받기 위해 방문해 의료기관 종사자 13명과 밀접 접촉했으나 마스크 착용 및 진료대기 시 다른 환자와 거리두기를 철저히 지켜 전파 위험을 감소시켰다.

김선종 완도군 보건의료원장은 “현재 가장 쉽고 확실한 코로나19 예방 백신은 마스크 착용”이라면서 “불편하더라도 본인과 가족, 이웃을 위해 마스크를 꼭 착용해 달라”고 강조했다.

호남취재본부 최경필 기자 ckp6737@asiae.co.kr