임실봉황인재학당, 내년 학원위탁 프로그램 수강생 선발

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실봉황인재학당이 오는 16일부터 18일까지 2021년도 상반기 학원위탁 프로그램 수강생 선발을 위한 신청서를 접수 받는다.

봉황인재학당 학원위탁 프로그램은 저소득층 및 다문화, 다자녀가정 학생과 봉황인재학당에 선발되지 못한 차 순위 학생들에게 균등한 교육 기회를 제공하기 위해 추진되고 있다.

상반기 선발 인원은 관내 초등학생 40명, 중학생 67명으로 총 107명이다.

지원자격은 응시원서 접수일 기준으로 보호자 중 1명 이상이 임실군에 주민등록을 두고, 관내 초·중학교에 재학 중인 학생이어야 한다.

합격자는 오는 28일 임실군 홈페이지를 통해 발표되며, 선발된 수강생은 내년 1월 4일부터 6월 30일까지 6개월간 관내 보습·예능학원에서 중학생은 국어·수학·영어, 초등학생은 미술·음악 과목 중 1과목을 선택하여 위탁 수업을 받게 된다.

한편, 내년부터는 기존 혜택을 더해 기존 학원위탁 프로그램에 초등학생을 대상으로 한 예능(미술, 음악) 과목을 추가, 월 10만 원의 학원비를 지원할 예정이다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr