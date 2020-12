[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈) 신관 지하 1층 디스커버리 매장에서 ‘RDS (Responsible Down Standard)’ 인증 받은 충전재를 사용한 제품을 선보이고 있다. RDS는 살아있는 동물에게서 털을 강제 채취하지 않았다는 인증을 말한다.

