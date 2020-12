삼정KPMG-한국요꼬가와전기, OT·ICS 보안 사업 MOU 체결

[아시아경제 박지환 기자] 삼정KPMG는 한국요꼬가와전기와 15일 서울 강남구 역삼동 삼정KPMG 본사에서 OT(산업운영기술) 보안 사업 강화와 ICS(산업제어시스템) 신기술 연구 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약식에는 정대길 삼정KPMG 컨설팅부문 대표와 사이토 요지 한국요꼬가와전기 대표 및 양사 관계자가 참석했다. 협약에 따라 양사는 OT·ICS 보안, 정보보호, 디지털 융합 환경 관련 공동연구를 진행하고 통제 및 보호 기술, 글로벌 컴플라이언스에 대한 전문지식을 교환한다. 신규 OT·ICS 보안 기술, 컨설팅 사업화 공동 추진을 위한 상호 협력도 진행한다.

삼정KPMG 사이버보안서비스팀은 2013년 신설된 비즈니스 프로세스 기반 보안컨설팅 조직으로 정보 보안, 디지털 기술 보안, OT 보안, 클라우드 등 다양한 분야의 보안 전문가로 구성됐다.

기업의 보안 분석, 계획, 설계, 실행 및 모니터링을 포함한 정보보호 관리 체계 수립에 전문 지식을 창출해 고객과 기업에 통합적인 정보보안 서비스를 제공하고 있다.

한국요꼬가와전기는 공정 산업의 OT 자산에 대한 깊은 이해와 경험을 바탕으로 디지털 트랜스포메이션 도입을 계획하는 고객에게 안전성이 검증된 최적의 OT 보안 솔루션과 서비스를 함께 제공하고 있다. 한국요꼬가와전기는 62개국, 114개 기업으로 구성된 요꼬가와전기의 한국법인으로, 글로벌 네트워크를 통해 고객들과 함께 공동 혁신을 추구하고 있다.

정대길 삼정KPMG 컨설팅부문 대표는 "삼정KPMG 사이버보안서비스팀은 국내에서 가장 풍부한 OT보안 컨설팅 경험과 다양한 기반시설 산업분야 전문성을 갖춘 조직"이라며 "삼정KPMG의 글로벌 컨설팅 서비스 노하우와 한국요꼬가와전기의 기술과 경험을 바탕으로 성공적인 OT·ICS 보안 사업 추진에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

사이토 요지 한국요꼬가와전기 대표이사는 "요꼬가와전기는 1915년 창립 이래 석유, 화학, 전력, 철강 등 다양한 공정 산업의 측정, 제어 분야에서 제어시스템, 솔루션 및 서비스를 제공해 왔다"며 "공정 산업 분야의 IT-OT 융합에 대한 지식 및 경험과 삼정KPMG의 글로벌 컨설팅 능력을 통해 상당한 시너지 효과를 기대한다"고 말했다.

