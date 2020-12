[아시아경제 유인호 기자]

◆HDC아이콘트롤스

<승진>

▶부사장 김성은

<승진 상무보>

▶이규삼

◆호텔HDC / HDC리조트

<선임>

▶대표이사 이성용

◆부동산114

<선임>

▶대표이사 최익훈

◆ HDC아이앤콘스

<승진>

▶대표이사 이형재

<승진 상무>

▶이우열

◆HDC아이파크몰

<승진>

▶대표이사 조영환

◆HDC

<승진>

▶상무 도기탁

◆HDC현대산업개발

<승진 상무>

▶김태수 ▶배영선 ▶이창규

<승진 상무보>

▶이준희 ▶정영도 ▶민성우 ▶김용남 ▶윤보은

◆HDC아이서비스

<승진>

▶상무보 유영문

◆HDC영창

<승진>

▶상무보 이왕섭

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr