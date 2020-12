◇본부장급 전보 ▲항공사업본부장 박재희 ▲안전보안본부장 김수봉 ▲항공기술훈련원장 정의수 ▲서울지역본부장 정덕교 ▲부산지역본부장 송일빈 ▲제주지역본부장 손종하

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr