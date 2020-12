은평구청 광장·불광천 은평춘당·진관동 구파발역 3곳 임시선별검사소 운영

누구나 증상 유무에 상관없이 무료로 코로나19 검사... 사생활 침해 방지책 마련 위해 ‘익명검사’로

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 누구나 증상 유무에 상관없이 코로나19 검사가 가능한 임시선별검사소를 운영한다.

은평구는 무증상 감염원 차단을 위해 선제적인 대응으로 지역내 주요지역에 쉽게 검사를 받을 수 있는 임시선별검사소를 설치하는 것이다.

오는 12월16일부터 2021년1월3일까지 3주간 운영되는 임시선별검사소는 은평구내 불광천 은평춘당, 진관동 구파발역 1번출구 폭포공원 만남의 광장, 구청광장 등 3곳에 설치된다.

이번 임시선별검사소는 개방형 음압텐트 시설로 의사, 간호사, 행정인력 등 직원이 배치되는데 평일과 주말 구분없이 오전 9시부터 오후 6시까지 누구나 무료로 검사를 받을 수 있다.

검사를 받을 때도 불필요한 사생활 침해를 방지하기 위해 ‘익명검사’로 진행되며 연령과 개인 스마트폰 번호만 게재해 익명성을 보장하고 검사의 편의성을 높혔다.

김미경 은평구청장은 “은평에서는 역학조사 시스템을 더욱 정교하게 구축하고 병상확보를 위한 생활치료센터 운영과 선제적인 검사를 위한 임시선별검사소 실시로 능동적인 방역을 하고 있다”며 “주민 여러분도 ‘철저한 거리두기’를 준수하며 마스크 바로쓰기 등 개인방역에 힘써 코로나 아웃(OUT)을 할 수 있도록 협조를 당부 드린다”고 밝혔다.

