[아시아경제 임혜선 기자] 신세계면세점이 팝재즈 싱어송라이터 성낙원과 크리스마스 캐롤 음원을 출시한다고 15일 밝혔다.

이번 음원은 힐링 여행 영상 '라센' 두 번째 시리즈의 배경 음악으로 사용된다.

신세계면세점은 지난 1년간 건강과 안전을 지키기 위해 노력해 사람들에게 크리스마스 기분을 전하기 위해 라센 시리즈 두 번째 편을 기획했다. ‘방구석 크리스마스 투어’를 주제로 파리와 서울의 화려한 연말 풍경을 담았다.

배경 음악은 재즈풍으로 연주한 캐롤 ‘징글벨’로 성낙원과 더매너스가 연주했다.

이외에도 신세계면세점은 MCM과 협력해 명동점 10층에 대형 테디베어를 설치하고, LED 미디어 파사드에는 겨울 분위기의 영상을 담았다.

