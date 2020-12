양준혁 예비신부 박현선 "사실 나는 이종범선수 팬" 충격 고백

[아시아경제 김봉주 기자] 14일 채널A 'Bye Seoul 여기, 살래?!'에는 품절남 대열에 들어선 프로야구 선수 출신 방송인 양준혁이 19살 연하의 예비 신부 박현선과 함께 출연한다.

오는 12월26일 결혼식을 앞둔 양준혁은 박현선과 함께 살 신혼집을 찾기 위해 그의 고향인 경북, 제주도에서 집을 둘러본다.

이날 대구 프로야구장과 15분 거리의 집을 둘러보던 양준혁은 선수와 팬으로 만난 예비 신부와의 첫 만남을 회상한다.

첫 만남 이야기를 이어가던 중, 박현선은 "사실 나는 이종범 선수를 더 좋아했다"며 양준혁의 질투심을 유발했다.

이어 이종범과 전화 통화를 시도한 양준혁은 "어떻게 하면 정후 같은 아들을 낳을 수 있냐"며 이종범에 대한 부러움을 드러냈다.

비결을 묻는 양준혁에게 이종범은 "아내를 많이 사랑해주라"며 19금 응원의 메시지를 전했다.

이후 양준혁은 전라도 광주에 계신 장인어른에게 전화해 "현선이 키워주셔서 감사하다"며 애처가로 살겠다고 했다.

이에 장인어른은 '9살 나이 차이' 예비 사위에게 "조만간 광주에 놀러 오세요"라며 존댓말로 대답했다. 장인어른이 사위인 양준혁을 지나치게 어려워해 당황하게 했다는 후문이다.

