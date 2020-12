광주 동구 ‘사회적경제 전국 우수지자체’ 선정 영예

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 동구(청장 임택)는 행정안전부가 주관한 ‘지방자치단체 사회적경제 추진 우수사례’에서 우수상으로 선정돼 행정안전부 장관상을 수상하는 영예를 안았다고 14일 밝혔다.

행안부는 지난 10월 사회적경제 활성화 일환으로 전국 지자체를 대상으로 사회적 경제 활성화 우수사례 및 우수시책을 공모했으며 시·도별 자체 심사를 통해 2개소를 추천했다.

최종 25개소를 심사한 결과 3개 자치구가 선정돼 행정안전부 장관상을 수상하는 쾌거를 거뒀다.

특히 동구는 ▲대한주택공사(LH) 협약을 통한 무상공간 제공 ▲‘충장22’ 사회적기업 위탁 운영 ▲동구청 및 푸른마을공동체센터 내 카페 임대 ▲창업지원센터에 사회적경제기업 3개소 입점 ▲방치된 사유공간을 사회적기업과 협업해 지역혁신 사업 연계 등 사회적경제기업의 자립기반 조성을 위한 공간제공 부분에서 높은 평가를 받았다.

임택 동구청장은 “사회적기업에 무상 공간 제공 등 기업 자생력을 키울 수 있도록 행정적인 뒷받침을 해왔다”면서 “앞으로도 의미 있는 사회적 가치를 실현하기 위한 사회적 기업들이 성장하고 안착할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

