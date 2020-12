순천시 신대건강생활지원센터, 올해 보건복지부장관상 수상

건강생활지원센터 사업평가 2년 연속 수상

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시 신대건강생활지원센터는 보건복지부에서 실시한 올해 건강생활지원센터 사업평가에서 우수기관에 선정돼 보건복지부장관상을 수상했다.

이번 평가는 순천시가 올해 코로나19로 힘들고 어려운 상황에서도 지역사회 내 만성질환예방, 건강생활실천 및 지역자원협력 사업에 기여한 공로를 인정받아 보건복지부장관상과 함께 포상금 400만원을 받았다.

신대건강생활지원센터는 지속되는 코로나19로 인해 출산육아용품 대여·반납 시 여러 단계에 걸친 꼼꼼한 소독을 실시해 부모들이 안심하고 사용할 수 있도록 안전한 육아환경을 제공했다.

기존에 계획했던 건강증진 프로그램을 진행할 수 없게 되자 지역시민단체와 협력해 포스트 코로나 시대에 맞춘 마을공동체사업을 실시해 자치회를 구성하고 아동돌봄놀이교실을 운영해 코로나19로 지친 맞벌이가정, 취약계층 아동들에게 새롭고 다양한 프로그램을 제공해 높은 참여율과 만족도를 보였다.

시민단체와 함께 도시농업 공유공간 텃밭조성지원사업에 선정돼 건강생활지원센터 옥상에 텃밭정원을 가꾸어 치유정원·치유농업을 실시하고 수확한 채소는 경로당 6곳을 방문하여 어르신들에게 채소 나눔데이를 3회 실시해 주민 간 소통의 기회를 마련했다.

또한 코로나19 유행 장기화로 집에서 많은 시간을 보내는 주민들을 대상으로 정서적 심리적 안정화를 위한 ‘천연향초만들기 체험’도 10회 진행하고, 집에서도 운동을 생활화할 수 있도록 온라인을 활용한 요가 운동을 주 2회 유튜브에 공유하는 비대면 프로그램도 진행하고 있다.

순천시 신대건강생활지원센터 관계자는 “코로나 시대에 맞게 내년에는 더 건강하고 알찬 맞춤형 프로그램 운영으로 주민의 건강한 삶을 지원하겠다.”라고 하면서 “현재 전국적으로 코로나19가 확산되고 있는 추세인데 감염 예방을 위해 순천 시민들이 마스크를 꼭 착용하는 등 사회적 거리두기 방역지침과 개인위생을 철저히 지켜주시길 부탁드린다.”고 말했다.

