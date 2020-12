에어부산, 유상증자 성공…일반공모 청약 2.1조원 몰려

우리사주 및 구주주 대상 청약률도 96%

[아시아경제 유제훈 기자] 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 4,005 전일대비 5 등락률 +0.13% 거래량 554,328 전일가 4,000 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 에어부산, 오는 19·25일 면세쇼핑 되는 '목적지 없는 비행'에어부산, 우리사주-구주주 유증 청약률 96%…802억원 확보티웨이항공·에어부산, 오는 12월 각기 홍콩·닝보 재운항 close 은 지난 10~11일 진행한 유상증자 일반공모 청약에서 627대 1의 청약경쟁률을 기록, 약 2조1000억원의 자금이 몰렸다고 13일 밝혔다.

이번 일반공모 청약은 지난 7~8일 진행된 우리사주조합과 구주주 청약 후 발생한 실권주 120만주를 대상으로 진행됐으며, 우리사주조합 및 구주주 대상 청약에서도 청약률 96%를 달성한 바 있다.

에어부산은 이번 유증으로 확보된 금액을 바탕으로 항공기 리스료, 유류비 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 야기된 유동성 위기 해소에 나선단 계획이다.

한태근 에어부산 사장은 "어려운 시기임에도 회사의 저력을 믿고 유상증자에 힘을 보태 준 지역민과 지역 상공계, 모든 투자자에게 감사의 말씀을 드린다"면서 "보내주신 성원에 힘입어 코로나19 위기 상황을 잘 극복, 주주에게 더 좋은 기업가치로 보답하겠다"고 밝혔다.

