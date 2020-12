'라디오스타', 故 채동하 발인식 때 김진호 사진 사용 사과 "죄송…의도치 않은 실수"

[아시아경제 김봉주 기자] MBC '라디오스타' 제작진이 가수 김진호가 과거 같은 팀 동료의 발인식에 참여한 사진을 프로그램에 부적절하게 사용한 것에 대해 사과했다.

앞서 '라디오스타' 지난 9일 방송에서 가수 적재가 출연해 SG워너비 출신 김진호와의 에피소드를 소개했다.

적재는 김진호를 보며 무대에서 우는 가수들을 이해할 수 있게 됐다고 말했는데, 이때 화면에 저승사자의 옷을 컴퓨터그래픽으로 입혀 등장한 김진호의 사진이 SG워너비 전 멤버였던 고(故) 채동하의 발인식 때 모습으로 확인돼 논란이 일었다.

이에 제작진은 11일 "의도치 않은 실수로 해당 사진을 사용했고, 불편을 느꼈을 모든 분께 죄송하다"고 사과했다.

그러면서 "해당 사실을 인지하고 현재 빠르게 수정 작업해 VOD(주문형비디오) 서비스에 반영 중"이라고 밝혔다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr