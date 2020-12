산청박물관 ‘산청의 향기를 그리다’ 온라인 전시회

11일부터 20일까지…문체부 1관 1단 사업



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청박물관이 오는 20일까지 '산청의 향기를 그리다'란 주제로 온라인 전시회를 연다고 11일 밝혔다.

이번 전시회는 문화체육관광부 도서관·박물관·미술관 1관 1단 사업의 하나로 꾸려졌다.

산청박물관 미술 동아리 '산청을 그리네' 회원들이 우리 지역 꽃을 주제로 한 작품과 색연필 화, 수묵채색화, 아크릴화 등 30여 점을 선보인다.

산청박물관 미술동아리 '산청을 그리네'는 작년 3월 미술에 관심 있는 지역민이 힘을 모아 만들었다.

박우명 산청박물관장은 “이번 전시로 동아리 회원들이 산청을 사랑하는 마음과 열정을 느낄 수 있었다”며 “앞으로도 박물관 예술동아리 활동을 적극적으로 지원해 지역 문화예술 활성화를 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편 산청박물관은 1관 1단 사업에 2년 연속 선정돼 ‘산청의 풍경을 담다’를 주제로 전시를 했다. 또 서울 경의선 책거리의 1관 1단 전국 전시에도 참여했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr