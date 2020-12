“AI산업 씨앗 뿌려 스마트산업도시 울산 울창해지길”

인터엑스, 10일 UNIST에 발전기금 1000만원 쾌척

산업데이터 분석 학생창업기업, ‘인공지능 미디어 랩’ 조성토록

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “인공지능 산업에 씨앗을 뿌려 울산에서 울창한 스마트 산업도시 숲을 보는 게 바람입니다.”

대학생 창업 기업인은 인공지능 분야 투자가 더 필요하다고 생각했다. 작은 기부가 변화의 씨앗이 되길 바랐다.

울산과학기술원(UNIST, 총장 이용훈)은 10일 오후 2시 대학본부에서 ‘㈜인터엑스 발전기금 전달식’을 했다. 인터엑스는 UNIST 정보바이오융합대학에 발전기금 1000만원을 씨앗처럼 뿌렸다.

이 발전기금은 정보바이오융합대학이 중점 추진하고 있는 ‘인공지능 미디어 랩(AI Media Lab)’ 조성에 쓰인다. 향후 조성될 미디어 랩에서는 인공지능 융합 교육과 연구가 진행된다.

㈜인터엑스(대표 박정윤)는 UNIST 학생창업기업으로 시작해 현재는 제조 AI와 빅데이터 분석 전문기업으로 성장하고 있다. 이 기업은 인공지능 기반으로 제조 공정을 모니터링하고, 데이터 분석을 통한 공정 최적화를 도울 수 있는 AI 서비스 플랫폼을 제공하고 있다.

인터엑스를 이끌고 있는 박정윤 대표는 UNIST 기술경영전문대학원 출신으로, 빅데이터와 인공지능을 바탕으로 한 스마트 제조혁신과 서비스 개발에 앞장서고 있다.

박 대표는 “앞으로 설립될 ‘인공지능 미디어 랩’이 새로운 시대를 여는 인재들이 성장할 토양이 되길 기대한다”며 “앞으로도 다양한 협력을 통해 UNIST와 함께 성장할 수 있는 길을 꾸준히 찾아보겠다”고 말했다.

이날 발전기금 전달식에는 ㈜인터엑스 박정윤 대표와 UNIST 이재용 부총장, 김동섭 정보바이오융합대학장 등이 참석했다.

