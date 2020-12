GS칼텍스, 천연 원료로 만든 친환경 제품 본격 판매

[아시아경제 황윤주 기자] GS칼텍스는 천연 원료를 활용한 친환경 제품 판매를 확대해 ESG(환경·사회·지배구조) 역량을 강화한다고 10일 밝혔다.

GS칼텍스에 따르면 올해 1월부터 11월까지 친환경 제품인 '2,3-부탄다이올(2,3-Butanediol)' 판매량이 지난해 동기보다 10배 이상 증가했다.

2,3-부탄다이올은 자연 생태계에 광범위하게 존재하는 천연 물질로, 꿀·채소·어류·육류 등 천연·발효 식품을 통해 사람이 섭취한다. 다양한 안전성 평가 시험을 통해 인체와 환경에 무해하다고 검증됐으며 보습·항염, 작물 보호 등 효과가 있어 화장품과 농업 분야 등에서도 활용이 가능하다.

GS칼텍스는 9년 간의 연구를 통해 지난해 2,3-부탄다이올 생산에 가장 적합한 미생물을 사용해 고품질 제품을 안정적으로 생산하는 바이오 공정·기술을 세계 최초로 개발했다. 자연에서 샘플을 채취·분리해서 미생물을 개발하고, 이 미생물이 발효·정제 과정을 통해 2,3-부탄다이올로 생산된다.

이러한 2,3-부탄다이올 생산 바이오공정은 유사 물질을 생산하는 화학 공정과 비교하면 온실가스 발생량과 에너지 사용량을 40% 이상 줄일 수 있다고 GS칼텍스는 설명했다.

GS칼텍스는 2,3-부탄다이올 관련 특허 50여개를 국내외에서 출원했고, 산업통상자원부 국가기술표준원의 NET(New Excellent Technology), NEP(New Excellent Product) 인증을 2018년 8월과 지난해 10월 각각 획득했다.

친환경 화장품 국제 인증인 COSMOS 인증, 미국 농무부의 100% 바이오 제품 인증, 동물 유래 원재료를 사용하지 않고 동물 실험을 실시하지 않은 제품에 부여하는 비건(Vegan) 인증 등을 통해 친환경성도 인정받았다.

