[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 계룡건설 계룡건설 013580 | 코스피 증권정보 현재가 24,800 전일대비 250 등락률 +1.02% 거래량 200,919 전일가 24,550 2020.12.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-1일계룡건설산업, 576억원 규모 새만금 수변도시 매립공사 수주[e공시 눈에 띄네]코스피-27일 close 산업= 경기도 여주 가남 물류센터와 수원당수 아파트 건설공사 3공구 계약을 수주했다고 밝혔다.

◆ NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 11,750 전일대비 150 등락률 +1.29% 거래량 1,211,785 전일가 11,600 2020.12.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [2020자본투자대상]연금고객관리센터 운영…퇴직연금 강자로연금펀드 고르는 방법이 궁금하다면…NH證 'THE100' 57호 발간NH투자증권, 이사진 재구성…오늘 임시주총 열어 close =박민표 변호사와 홍은주 전 iMBC 대표이사를 사외이사로 신규선임했다고 공시

◆ 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 80,300 전일대비 600 등락률 +0.75% 거래량 45,754 전일가 79,700 2020.12.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 효성, 효성아이티엑스 자회사 편입대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과효성, 연말 이웃사랑 성금 10억원 기탁 close = 효성아이티엑스를 자회사로 편입.

◆ 윌비스 윌비스 008600 | 코스피 증권정보 현재가 1,385 전일대비 30 등락률 +2.21% 거래량 1,108,964 전일가 1,355 2020.12.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 윌비스, 3분기 영업익 22억원…전년比 15% 증가윌비스, 일자리(취업) 테마 상승세에 6.2% ↑윌비스, 일자리(취업) 테마 상승세에 7.56% ↑ close = 운영자금조달을 위해 80억원 규모의 전환사채권과 70억원 규모의 교환사채권을 발행하기로 결정했다고 공시했다. 아울러 교환사채 발행을 위해 자기주식을 같은 금액만큼 처분한다고 공시했다.

◆ 대한방직 대한방직 001070 | 코스피 증권정보 현재가 38,050 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 25,670 전일가 38,050 2020.12.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 섬유패션업에 기활법 적용…"특별고용지원업종 추가"【주식자금만 10년 부자네】 DSR걱정 NO! 평가금액 3배까지 즉시 입금 가능!대한방직, 주총 결의 취소 소송 피소 close =서울고등법원이 서일원 외 8명이 신청한 주주총회결의 취소 소송에 대해 지난해 3월 22일 진행한 정기 주총 결의 중 별지목록 기재의안에 대한 결의를 취소한다고 결정.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr